Vrouw zwaargewond, recordaantal interventies 19 januari 2018

02u51 0 Antwerpen De hulpdiensten in Antwerpen deden gisteren tijdens de storm 600 interventies, een record. OP het Zuid raakte een vrouw zwaargewond door een rondvliegende terraszetel.

Wanneer de storm ging liggen in de namiddag waren er al 450 interventies gebeurd. Na vijf uur 's avonds, wanneer mensen terug kwamen van hun werk en voor het eerst schade konden vaststellen, kwamen er daar nog eens 150 bij, wat het totaal gisterenavond op zo'n 600 interventies bracht. Dat is dertig keer zoveel dan het daggemiddelde.





Er vielen verschillende gewonden bij alle stormincidenten maar slechts één slachtoffer is er heel erg aan toe. Ze werd op het Zuid geraakt door een rondvliegende terraszetel. Mogelijk houdt ze een permanent letsel over aan het incident.





Noodnummer overbelast

Het noodnummer 1722 raakte overbelast waardoor de brandweer een afzonderlijk callcenter moest oprichten. Op de luchthaven konden alle vluchten plaatsvinden maar in de haven ontstonden er wel problemen en moest de beloodsing 's ochtends al gestaakt worden. De achterstand kon na het stilvallen van de storm snel ingehaald worden. De strafste windstoot van het land werd gemeten in Deurne. Daar ging een rukwind tekeer tegen 119 kilometer per uur, wat het record is voor de 21ste eeuw. (BSB/PHT)