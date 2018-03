Vrouw zwaargewond na vluchtmisdrijf 26 maart 2018

Een vrouw (47) is vrijdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Op het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de Desguinlei reed een bestuurder door het rood en raakte daarbij het slachtoffer. De vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed verder in de richting van de Brederodestraat. De politie kon de auto verderop onderscheppen en de 22-jarige bestuurder identificeren aan de hand van de nummerplaat. De twintiger ging zich uiteindelijk aanbieden in het politiekantoor aan de Noorderlaan. Daar bleek na een ademtest dat hij alcohol had gedronken. Ook zijn passagiers kregen een pv voor schuldig verzuim. (VTT)