Vrouw wijkt uit voor stilstaande auto op E19 en knalt tegen vrachtwagen Toon Verheijen

11 augustus 2018

09u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 Antwerpen Bij een verkeersongeval op de E19 richting Antwerpen is een bestuurster zwaargewond geraakt. De vrouw knalde ter hoogte van een parking achteraan tegen een vrachtwagen. Nadat de brandweer de vrouw kon bevrijden, werd ze met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis

De bestuurster van een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Waarloos. De bestuurster moest uitwijken voor een wagen die stilstond aan het begin van de parking en reed achteraan in op een vrachtwagen die ook had moeten uitwijken.

De brandweer heeft de vrouw moeten bevrijden uit haar wagen. Ze is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De hond van de bestuurster kwam er met de schrik vanaf en werd opgehaald door de mama van het slachtoffer.