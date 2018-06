Vrouw steelt voor 500 euro uit supermarkt 21 juni 2018

In een supermarkt op de Noorderlaan werd een winkeldief betrapt die voor bijna vijfhonderd euro aan spullen wilde stelen. Een winkeldetective zag gisteren op camerabeelden hoe de dame kort voor sluitingstijd verschillende spullen onder haar kledij verborg. De verdachte had ook een trolley gestolen en volgestopt. De vrouw had een opmerkelijke buit gemaakt, want na controle bleek ze onder meer aardbeien en drie ijsjes, maar ook make-up en een rode asbak te hebben gestolen. De vrouw bleek bij de politie gekend voor tal van gelijkaardige feiten en werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. (BSB)