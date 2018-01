Vrouw overvallen in appartementshal 29 januari 2018

02u39 0

Een vrouw (64) is zaterdagmiddag in haar appartemensgebouw in de Willem Kloosstraat overvallen. De vrouw had in de gaten gekregen dat ze achtervolgd werd door twee mannen. Toen ze het appartementsgebouw binnen ging, wilden ze de deur van de inkomhal sluiten maar daar staken de mannen een voetje tussen, ze bleken gewapend met een mes. Ze beroofden haar van haar handtas en de vrouw raakte bij de schermutseling lichtgewond. De mannen zetten het op een lopen. De politie werd gecontacteerd, verschillende SRT-ploegen en combi's deden nog nazicht in de buurt maar de mannen werden niet gevonden. (NBA)