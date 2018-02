Vrouw overleeft val van vier hoog: vriend zit in de cel 07 februari 2018

02u59 0 Antwerpen Een 44-jarige man zit in de gevangenis nadat zijn vrouw levensgevaarlijk gewond geraakte bij een val van de vierde verdieping. Het gerecht zoekt uit of de vrouw zelf ten val kwam, of dat zij door haar vriend werd geduwd. Die ontkent dat hij de vrouw zou hebben geduwd.

De feiten speelden zich al op 30 november af in de Halewijnlaan 49 op Linkeroever. Het Antwerpse parket hield het incident tot gisterochtend stil. Er is een wedersamenstelling gehouden. De bewoners van het woonblok schrokken 's morgens wakker van het lawaai van agenten die de achterkant van het gebouw afsloten met hekken en zwarte plastiek.





De verdachte G.D.K. (44) werd ter plaatse gebracht in zijn appartement op de vierde verdieping. Daar moest hij uitleggen hoe zijn vriendin door het raam was gevallen. De man ontkent dat hij haar zou hebben geduwd.





Schedelboring

Het 38-jarige slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Zij liep een hersentrauma op en de dokters moesten een schedelboring uitvoeren. De vrouw lag een tijdje in een coma.





Woordvoerster Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket: "Het slachtoffer is ondertussen buiten levensgevaar. De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over de juiste omstandigheden van dit incident."





Veel bewoners van het gebouw wisten niet wat er aan de hand was. Een Afrikaanse man: "De politie is tot na de middag bezig geweest met die reconstructie. Ik woon op het veertiende en ik zag op een gegeven moment dat er iemand beneden op het gras lag. Hij had een T-shirt aan met een grote nummer 3 erop. Rondom hem stonden mensen en ook een fotograaf die uit alle hoeken foto's maakte. Heel bizar."





De verdachte G.D.K. was nog niet zo lang samen met de vrouw. (PLA)