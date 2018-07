Vrouw in rolstoel betrapt op winkeldiefstal 24 juli 2018

In een supermarkt in de Van Schoonhovestraat werd donderdagavond een vrouw op een winkeldiefstal betrapt. De dame werd betrapt door een winkeldetective toen ze met haar rolstoel de winkel langs de ingang probeerde te verlaten. Ze bleek verschillende onbetaalde dranken in haar tas te hebben zitten. Toen de dame hier op aangesproken werd, probeerde ze zich met geweld te verzetten tegen de winkeldetective. Bij aankomst van de politie bleek dat de verdachte gekend was voor gelijkaardige feiten gepleegd in de voorbije maanden. Ze werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. (BSB)