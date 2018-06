Vrouw in haar recht bij ongeval... Maar wel 2 promille 09 juni 2018

Een pijnlijke zaak in de politierechtbank voor een dame van 66 jaar, die slachtoffer werd van een verkeersongeval. De auto van de vrouw werd in de flank geraakt door een wagen met aanhangwagen die verkeerd ritste, vlak voor de Kennedytunnel. Er was vooral blikschade, maar bij aankomst van de politie bleek het slachtoffer wel meer dan 2 promille in het bloed te hebben. De dame met een blanco strafblad schrok uiteindelijk zo van de feiten dat ze zich twee maanden liet psychologisch behandelen. Ze had sindsdien naar eigen zeggen ook geen druppel meer aangeraakt. Ze kreeg een boete van 800 euro en 15 dagen rijverbod. (NBA)