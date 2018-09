Vrouw in coma na val van derde verdieping 03 september 2018

Een 38-jarige vrouw die vrijdagavond van het balkon van de derde verdieping viel, heeft die val overleefd. Zij is wel zeer zwaar gewond geraakt en wordt in coma gehouden in het Stuivenbergziekenhuis. Aan het incident ging een ruzie met haar partner vooraf. De politie was al vaker tussenbeide moeten komen. Hoe de vrouw juist naar beneden viel, of zij geduwd werd of zelf sprong, is nog altijd niet uitgemaakt. De partner werd vrijdagnacht ondervraagd door de recherche van de Antwerpse politie. Na afloop besliste de procureur om hem vrij te laten. (PLA)