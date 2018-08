Vrouw die bejaarden beroofde, moet in therapie 17 augustus 2018

02u26 0 Antwerpen De 29-jarige A.S., die zeven bejaarde rusthuisbewoners heeft bestolen, komt weg met een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden cel. Ze moet van de rechter verplicht in therapie voor haar psychische problemen.

A.S. was vroeger zorgkundige, maar verloor haar job door een arbeidsongeval. De jonge vrouw viel in een zwart gat en begon kalmeringspillen en cocaïne te gebruiken. In haar zoektocht naar centen zette S. al haar scrupules opzij en besloot ze bejaarden te gaan beroven.





In twaalf dagen tijd ging S. meermaals langs in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Antwerpen, maar ook in Ten Gaarde in Antwerpen en Moretus in Berchem. De dievegge maakte in totaal zeven slachtoffers en had het vooral gemunt op juwelen en geld.





Smoesje

Telkens raakte A.S. met een smoesje bij de oudjes op de kamer. Zo zei ze tegen een bewoonster van een serviceflat dat ze gestuurd was voor een gezichtsverzorgingskuur. Wat later beroofde A.S. de vrouw van haar handtas en een juwelendoosje.





Bij een ander slachtoffer, een rolstoelgebruikster, kwam A.S. gewoon de kamer binnen. Volgens de bewoonster haalde ze een ring van haar vinger en begon ze daarna te rommelen in de kleedkast. Achteraf bleken bij de vrouw ook een armband, een gsm en een portefeuille verdwenen.





In rusthuis Sint-Jozef liep A.S. op 28 april 2018 tegen de lamp. Ze had 620 euro, gestolen bankkaarten en juwelen bij zich. (BJS)