Vrouw (50) kritiek na steekvlam op foodfestival 09 juli 2018

02u48 0

Een enorme steekvlak heeft het gastronomisch event Brilliant Foodies in het Felix Pakhuis vervroegd doen stoppen gisterenmiddag. Een vijftigjarige bezoeker van het event raakte levensgevaarlijk gewond, twee standhouders werden afgevoerd met lichtere brandwonden.





"De standhouders wilden lege containers om au bain-marie schalen warm te houden, vullen met brandstof", zegt kapitein Lieven Hilgert van de brandweer. "Maar die waren nog te heet waardoor de brandstof meteen opbrandde en er een enorme steekvlam ontstond. De twee standhouders, een man en een vrouw, raakten vooral verbrand aan de armen. Een vrouw op dat moment passeerde, is er veel erger aan toe. Ze geraakte levensbedreigend verbrand aan haar lichaam en in het aangezicht."





De politie kwam ter plaatse en bood slachtofferhulp en psychologische bijstand aan. "Uit respect voor de slachtoffers hebben we het event onmiddellijk geannuleerd", zegt Margaux Donckier van het organiserende Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Het was nog maar de tweede editie van Brilliant Foodies waarbij verschillende gemeenschappen die verbonden zijn aan de Antwerpse diamantsector gerechten serveren uit hun land van herkomst. De stand waar het gisteren misliep was van Beni Falafel uit de Lange Leemstraat. Het restaurant werd vorig jaar nog uitgeroepen tot beste falafelzaak ter wereld. De uitbater kon gisteren enkel kwijt dat hij enorm geschokt is en dat zijn gedachten bij de gewonden zijn. (BSB)