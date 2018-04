Vrouw (25) gewond na aanrijding met lijnbus 05 april 2018

In de Montignystraat op het Zuid is dinsdagmiddag een medewerker van de stad Antwerpen lichtgewond geraakt bij een aanrijding tussen een bus van vervoersmaatschappij De Lijn en een veegwagen. Beide voertuigen kruisten elkaar toen de bus moest uitwijken voor een obstakel. De linkerzijspiegels van de voertuigen raakten elkaar. Door de klap brak het raam aan de passagierskant van de veegwagen en raakte een inzittende lichtgewond aan de hand door de glasscherven. De dame van 25 jaar is elf dagen werkonbekwaam. (BSB)