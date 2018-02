Vrijspraak voor vermeende oplichtster 09 februari 2018

02u38 0

Een 69-jarige vrouw uit Antwerpen van Angolese afkomst is door de rechter vrijgesproken voor oplichting. Volgens het parket zou de vrouw een 15.000 euro hebben gestolen van de Sint-Vincentiusvereniging.





De vrouw zou het geld op haar rekening gestort gekregen hebben. Volgens haar eigen verklaringen was dat via een onbekende persoon. "Die had me 200 euro beloofd in ruil voor het rekeningnummer en het feit dat ik dat geld moest gaan afhalen op de bank", zei de vrouw. Zelf wist ze niet vanwaar het geld kwam of wat de bestemming was. Ze vroeg de vrijspraak aan de rechtbank en heeft die gekregen. (TVDZM)