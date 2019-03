Vrijspraak voor terreurverdachten: “Nooit bewezen dat zij gingen vechten”



Terreurdossier eindigt na 9 jaar op een sisser Patrick Lefelon

07 maart 2019

18u55 0

Het hof van beroep heeft zes verdachten van de zogenaamde “Terroristen van het Sint-Jansplein” vrijgesproken. Hun arrestatie in 2010 was internationaal voorpaginanieuws. Volgens de rechters ontbreekt echter elk concreet bewijs dat deze Antwerpse groepering banden had met een islamitische terreurbeweging in Tsjetsjenië. “ Na negen jaar valt het doek over deze zaak.

Eind 2010 sloeg de politie toe en arresteerde een twintigtal verdachten. ONder hen het vermeende kopstuk Hassan Hamdaoui die op het Sint-Jansplein woonde. Hij had in geheime chatgesprek op de extremistische website ‘Ansar Al Mujahideen’. Hasan H. verteld over zijn terreurplannen. Als mogelijke doelwitten noemde hij Belgische legereenheden of NAVO-militairen, maar ook sportstadions of evenementen met veel volk. Door de arrestaties kwam van die plannen nooit iets in huis.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat Hassan Hamdaoui contacten onderhield met Tsjetsjenen in Antwerpen. In hun thuisland werd het regime bestookt door de islamitische terreurgroep “Kaukasisch Emiraat”. De Antwerpse groep zocht jongeren om mee te gaan vechten. Een vijftal jongeren toonde interesse maar raakte uiteindelijk nooit tot in Tsjetsjenië.

“Huis van de islam”

Hoofdverdachte Hassan Hamdaoui werd in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel en zit in de gevangenis. De meeste andere verdachten sloegen op de vlucht nadat zij in een eerste proces waren vrijgesproken. Dat was onder meer het geval voor Saïd M’nari en Youssef Khaldi die toen al de beweging Shariah4Belgium hadden opgericht. M’nari keerde later wel terug naar België en werd tot 12 jaar cel veroordeeld als leider van Shariah4Belgium.

Het terreurdossier belandde twee keer voor het Hof van Cassatie. Telkens werd de eerdere uitspraak vernietigd wegens procedurefouten. Eén keer was de taalwetgeving niet gerespecteerd, een andere keer had een rechter informatie op internet opgezocht, zonder de advocaten van de verdachten daarover in te lichten.

Zo kwam het dossier eind vorig jaar uiteindelijk voor het hof van beroep in Brussel terecht. Er bleven nog zes verdachten over. De rechters stellen in hun arrest overtuigd te zijn dat de ‘Terroristen van het Sint-Jansplein’ sympathie hadden voor de moslimrebellen in Tsjetjenië. Op laptops werden filmpjes van de terreurgroep ‘Kaukasisch Emiraat’, toespraken van Al Qaida-leider Al Zawahiri, een handleiding om bommen te maken en aanwijzingen voor zelfmoordaanslagen gevonden.

Maar die sympathieën betekenen nog niet dat de Antwerpse verdachten zich ook echt zouden aansluiten bij de terreurgroep “Kaukasisch Emiraat”.

De rechters: “Eenmaal aangekomen in Tsjetsjenië, wat zouden de jongeren doen? Wie moesten zij contacteren? Wat werd van hen verwacht? Wie ging hen begeleiden? Daarover heeft het strafonderzoek geen concrete gegevens opgeleverd.”

Bovendien stellen de rechters vast dat midden 2009 de terreurbeweging “Kaukasisch Emiraat” niet meer actief was in Tsjetsjenië. Enkel in de buurlanden werd nog strijd geleverd.

Om die redenen worden zes verdachten definitief vrijgesproken. Tot grote voldoening van de advocaten voor wie een eind is gekomen aan deze slopende rechtszaak.

Advocaten Tim Smet en Vincent Andries: “Negen jaar na de feiten en na een ingewikkelde procedureslag met twee arresten van het Hof van Cassatie is eindelijk gerechtigheid geschied.”