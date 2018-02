Vrijspraak voor bedrijfsleider met 17.000 leasewagens 21 februari 2018

De CEO van het Antwerpse autoleasebedrijf J&T Lease is door de politierechter in het West-Vlaamse Veurne vrijgesproken omdat hij niet kon meedelen wie de bestuurder was die een snelheidsovertreding beging met een wagen van het bedrijf. De bestuurder van een leasewagen is in de bebouwde kom van Koksijde geflitst toen hij dubbel zo hard reed. Het parket schreef J&T Lease aan, maar een reactie bleef uit. Daarop werd CEO Jan D. gedagvaard. "Maar hij kan absoluut niet aansprakelijk gesteld worden", schetste zijn advocaat. "Ze hebben bijna 17.000 auto's ingeschreven en krijgen dagelijks 200 boetes binnen. Verscheidene bediendes behandelen die, maar soms loopt er al eens iets fout. Dat de vennootschap gestraft wordt, is logisch, maar toch niet de CEO?" De rechter veroordeelde daarop enkel J&T Lease en gaf het bedrijf 4.000 euro boete, waarvan 3.488 euro met uitstel. (JHM)