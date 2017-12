Vrijspraak in plaats van 12 jaar cel voor Hell's Angels 03u05 48 Antwerpen Geert D.M. en Fetih P., twee Vlaamse Hell's Angels die zich met cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven zouden hebben beziggehouden, zijn vrijgesproken op een proces in het Groot-Hertogdom Luxemburg. De procureur had tegen hen 12 en 15 jaar geëist.

De bende van tien verdachten, onder wie heel wat leden van motorbende Hell's Angels, zou volgens het openbaar ministerie zowel in marihuana als in cocaïne hebben gedeald. De Vlamingen Fetih P., een gewezen topman van de Hell's Angels, en zijn rechterhand Geert D.M. kwamen in beeld door een onderzoek van het Belgische federale parket. Zij smokkelden cocaïne via de Antwerpse haven en verkochten die door aan de Luxemburgse bende.





Het drugsproces in Luxemburg duurde maar liefst twintig dagen. Bij het vonnis gisteren kregen Geert D.M. en Fetih P. de vrijspraak. De cocaïnehandel is niet bewezen.





Advocaat Bart Verbelen die Geert D.M. verdedigde: "Mijn cliënt sprong een gat in de lucht natuurlijk. De aanwijzingen die het Luxemburgse parket tegen hem aanbracht, kwamen grotendeels uit een Belgisch dossier. Dat dossier is aangebrand omdat een loslippige speurder geheime informatie aan haar vriend had verteld. Zij had onder meer verteld dat de Hell's Angels zo'n 300.000 euro drugsgeld in de grond hadden verstopt. Haar vriend ging zelf graven maar werd betrapt."





Het drugsproces liep voor het Luxemburgse parket op een sisser af. De kopstukken die wél veroordeeld werden voor de marihuanahandel, kregen tien jaar cel. De procureur had 20 jaar geëist.





De meeste verdachten werden door de motorbende Hell's Angels wel uit de club gezet. De leiding was niet op de hoogte van de drugshandel en dat wordt hen nu zwaar aangerekend. (PLA)