Vrijetijdsbeurs De Speelkaravaan stelt aanbod voor 14 maart 2018

De vrijetijdsbeurs 'De Speelkaravaan' komt op woensdag 14 maart voor het eerst naar Merksem, en staat erna nog in Borgerhout en op de Luchtbal. Tijdens de beurs krijgen bewoners van een buurt een overzicht van activiteiten die in de vakanties of na de schooluren plaatsvinden voor kinderen en tieners. Dat aanbod is enorm divers. Naast verschillende jeugdverenigingen zijn er op elke Speelkaravaan ook lokale sportverenigingen, enkele cultuurhuizen, musea en stadsdiensten van de partij. (ADA)