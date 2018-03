Vrieskou? Op Brug van den Azijn was het 20 °C 01 maart 2018

Het lijkt wel een kunstwerk van de gerenommeerde 'inpakker' Christo maar het is gewoon de Brug van den Azijn waar arbeiders druk in de weer zijn. De Vlaamse Waterweg plaatste een verwarmde tent om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden gewoon door konden gaan. "Het moet minstens 5 graden zijn om het brugdek te kunnen leggen. Daar komen we al enkele dagen al lang niet meer aan. Daarom hebben we besloten om een tent te plaatsen. Daarbinnen is het nu een aangename 20 graden", vertelt woordvoerder voor de Vlaamse Waterweg, Liliane Stinissen. Op deze manier loopt de werf dan ook geen vertraging op. "We willen onze deadline zeker halen, op 2 april moet de brug weer open gaan."





De brug is al gesloten sinds vorige zomer, de nieuwe brug past in het plan van het Albertkanaal om alle bruggen te verhogen en zo meer scheepvaart toe te laten op het kanaal. (NBA)