Vriendin verzint verkrachting, ex-vriend toch veroordeeld 07 maart 2018

Een 35-jarige Nederlander is in Antwerpen veroordeeld tot 40 maanden voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. De 26-jarige vrouw beweerde tijdens het proces nochtans dat zij de verkrachting had verzonnen. De rechters geloofden haar echter niet en denken dat de jonge vrouw haar ex-vriend wil sparen.





De Marokkaanse vrouw (26) had een knipperlichtrelatie met de Nederlander Akkrame B. De twee gingen meestal uit in Antwerpen en overnachtten dan op hotel. De relatie verliep turbulent met enkele razende ruzies met krabben en slagen. Op 17 december 2015 moest de politie bij zo'n ruzie tussenbeide komen toen de jonge vrouw krijsend in een hotel op het Koningin Astridplein werd aangetroffen. Zij beweerde dat ze was verkracht.





De politie ging op zoek naar Akkrame B. maar de man was niet te vinden. Pas in oktober 2017 loopt hij tegen de lamp op de Plantin en Moretuslei. Hij probeerde er een jonge vrouw in zijn auto te sleuren. De vrouw in kwestie... bleek de Marokkaanse vriendin te zijn die hem twee jaar eerder voor verkrachting heeft aangeklaagd.





De man vloog in de gevangenis en verscheen aangehouden op zijn proces eind februari. Daar kwam zijn ex-vriendin op de proppen met een nieuwe verklaring: "Hij had mij geslagen maar ik was bang dat de politie dat niet zou onderzoeken. Daarom heb ik de feiten wat aangedikt en gezegd dat ik verkracht was."





De rechters hechtten echter geen geloof aan de "bekentenis" van het slachtoffer. "Pas in november 2017, net nadat de verdachte Akkrame B. is aangehouden, beweerde het slachtoffer dat ze niet verkracht werd", stelden de rechters. Zij besluiten dat de verkrachting in 2015 wel degelijk is gebeurd, zoals het slachtoffer toen had beweerd. Akkrame B. werd daarom veroordeeld tot 40 maanden celstraf. (PLA)