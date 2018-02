Vriendin geweldenaar verschanst zich in badkamer 22 februari 2018

Een Antwerpse veertiger heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 1 jaar cel. De man kampte met zware schulden. Zijn vriendin, een vrouw uit Vilvoorde, verweet hem dit met vele ruzies tot gevolg. Op 13 oktober 2017 barstte de bom helemaal en viel hij haar aan. De vrouw moest zich in de badkamer verschansen om aan zijn razernij te ontkomen. Omdat hij een gat sloeg in de deur werd hij naast partnergeweld ook vervolgd voor het beschadigen van de deur. "Mijn cliënt had verlatingsangst. De schrik dat ze zou vertrekken en de dagelijkse verwijten hebben hem tot die bui van razernij gedreven", aldus de verdediging, die vroeg om de straf met probatie-uitstel uit te spreken. Uitspraak op 5 maart. (WHW)