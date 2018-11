Vrienden sponsoren Antwerpse IS-strijders: 5 jaar cel geëist Patrick Lefelon

26 november 2018

18u40 0 Antwerpen Zeven mannen staan terecht omdat zij geld hebben opgestuurd naar Antwerpse moslimstrijders die zich in Irak bij Islamitische Staat hadden aangesloten. In totaal gaat het om 20.900 euro. Het geld werd via het hawala-banksysteem verstuurd. De procureur eist vijf jaar cel tegen de kopstukken.

Hawala-bankieren is een geldsysteem waarbij alles gebaseerd is op vertrouwen in de lokale hawala-medewerkers. Het systeem werkt zonder afschriften of bankrekeningen. Voor politiediensten is het zeer moeilijk om de geldstromen te volgen.

De bewijslast over de geldstortingen is vooral opgebouwd uit afgeluisterde gesprekken en observaties. Zo zagen speurders dat de hoofdverdachten Mohammed A.D. en Omar A. elkaar ontmoetten in Berchem Station om geld over te dragen.

Imam

Mohammed A.D. stond via chat in contact met Yussuf El Gbouri, een Antwerpse imam die zich aansloot bij Islamitische Staat. Hij zou 2.900 euro gestort gekregen hebben. Daarnaast deed Mohammed A.D. nog een storting van 2.500 en 1.000 euro naar twee Antwerpse IS-strijders.

Omar A. wordt gezien als een hawala-medewerker in Vlaanderen die via via in contact stond met collega’s in Irak. Hij zou in totaal 20.900 euro naar oorlogsgebied hebben overgemaakt in de periode van december 2016 tot juni 2017.

De verdediging zag de geldstortingen niet als steun aan terroristen. “Hij heeft gelden overgemaakt om mensen te helpen, niet om IS te steunen”, pleitte meester Joke Kerremans namens Omar A.

De rechtbank spreekt zich op 17 december uit.