Vrienden riskeren 7 jaar cel

voor groepsverkrachting Redactie

09 november 2018

19u10 0

Vier jonge Antwerpenaars van Afrikaanse afkomst stonden gisteren terecht voor een urenlange groepsverkrachting van twee Nederlandse vriendinnen. De openbare aanklager vordert 7 jaar cel tegen elke verdachte. De verdachten vragen de vrijspraak omdat de meisjes zouden toegestemd hebben. “Dachten jullie echt dat wij dit wilden”, vroegen de meisjes in een brief.

Het proces verliep achter gesloten deuren om de privacy van de meisjes te beschermen.

De advocaten van de vier jongeren verzetten zich fel tegen zo’n geheim proces. Advocaat Ben Crosiers: “De vier verdachten zijn in de media al gebrandmerkt als groepsverkrachters. Dat was telkens een eenzijdig verhaal. Ik kan tal van elementen naar voor brengen om de onschuld van mijn cliënt aan te tonen.”

Dat vond ook advocaat Anthony Malego. “Alles draait om het gegeven of de meisjes toestemden met een vrijpartij, of niet. Het dossier is lang niet zo duidelijk als het tot nog toe werd voorgesteld. Er was toestemming of er was geen toestemming, het is zwart of wit. Als de rechter twijfelt, moet hij de verdachten vrijspreken.”

De vier verdachten gaan voor de vrijspraak.Volgens hen hadden de meisjes ingestemd met de vrijpartij.

Cocaïne

De feiten zijn ruim bekend. De twee Nederlandse vriendinnen, 20 en 21 jaar, brachten in het voorjaar een weekendje in Antwerpen door. Ze waren in de nacht van 16 op 17 maart naar nachtclub Roxy op het Eilandje geweest. Beklaagden Mohamed S. (23) en Lamine N. (20) hadden de dames een lift terug naar hun hotel gegeven en zouden hen daar verkracht hebben. In de loop van de nacht werden ook Tijani D. (20) en Eliel B. (21) in de hotelkamer binnengelaten en ook zij zouden zich aan de vrouwen vergrepen hebben.

De slachtoffer beweerden aanvankelijk dat zij waren verdoofd. Dat is nooit bewezen geworden. Wel staat het vast dat de meisjes veel gedronken hadden. In bloed werden ook sporen van cocaïne gevonden.

“Geloven jullie dit echt?”

De twee Nederlandse vriendinnen kwamen zelf naar de rechtbank, gesteund door hun advocaten Lililane Verjauw en Nathalie Van Sande. Zij namen niet zelf het woord maar lieten wel een brief voorlezen om hun gevoelens te uiten.

“Nog steeds heb ik nachtmerries, voel ik me angstig, alleen en depressief. Ik ben mijn eigenwaarde zo goed als verloren…. Als ik jullie verklaringen lees, vraag ik me nog altijd af: “Dachten jullie echt dat wij dit wilden. Is ‘nee’ tegenwoordig niet meer genoeg? Is een vrouw dan niks in een man zijn ogen? Hoe kan een mens dit een ander mens aan willen doen?”

De rechters vellen hun vonnis op 23 november.