Vriend voor dood achtergelaten na crash 13 maart 2018

Op het kruispunt van de Pothoekstraat en de Schijnpoortweg aan het Sportpaleis ramde een auto zondagochtend een elektriciteitspaal. De bestuurder van 36 jaar verloor de controle over het stuur toen hij met zijn wagen een verkeersgeleider raakte en eindigde tegen de elektriciteitspaal. De auto was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Bij de aanrijding raakte een passagier van 41 jaar zwaargewond. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de bestuurder en de andere passagier gevlucht. De gewonde man werd achtergelaten, maar een getuige belde de hulpdiensten op. Na onderzoek kon de politie het adres van de gevluchte passagier achterhalen. Het duo werd gevonden en bekende spontaan dat ze in de auto zaten en gevlucht waren omdat de bestuurder gedronken had. Ze werden gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex op de Noorderlaan voor verhoor. (BSB)