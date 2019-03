Vreugdetaferelen op ‘t Kiel: supporters vieren titel periodekampioen met spelers ADA

03 maart 2019

Het was bibberen en beven tot de laatste seconde tegen OHL maar uiteindelijk was een gelijkspel voldoende om net als vorig jaar periodekampioen te worden. Door die prestatie zal Beerschot Wilrijk net als vorig seizoen de finale in 1B spelen om de promotie naar de hoogste voetbalklasse af te dwingen. Dat de honger naar 1A groot is, dat was te merken rond het stadion van Beerschot Wilrijk. Na de match zakten heel wat supporters af naar de omliggende café’s om hun voetbalhelden een warm onthaal te geven.

“De Kakkers,” zoals de Mechelaars genoemd worden, waren kop van jut en zijn bij deze al gewaarschuwd “want den Beerschot komt er aan.” Een paarse rookpluim en wat helder licht knipperlicht moesten die gezangen kracht bij zetten. Rond 20 uur liepen de café’s dan even leeg omdat de spelersbus in aantocht was. Honderden supporters vormden een erehaag en probeerden een glimp op te vangen de spelers.