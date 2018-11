Vredesboom en gedenksteen herdenken Merksemse gesneuvelden Dieter Lizen

11 november 2018

Overal in het Vlaamse land werd het einde van de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden, herdacht. In Merksem werd speciaal voor de gelegenheid een Vredesboom geplant. De Merksemse gedenksteen voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog kreeg op Wapenstilstand een onthulling op zijn nieuwe locatie.

De steen, een ontwerp van Jan Van Weert en gemaakt door Jules Poels, werd voor het eerst onthuld tijdens de vredesfeesten in 1919. Hij stond destijds boven aan de trap van het toenmalige gemeentehuis. Na de verwoestingen van WOII was de gedenksteen spoorloos. De Koninklijke Kring voor Heemkundige Merksem vond hem terug, liet hem restaureren en plaatste hem op de begraafplaats in de Van Heybeeckstraat. De steen lag daar echter op een weinig opvallende plaats. Om het monument 100 jaar na het einde van WOI opnieuw de eer te geven die het verdient, liet het district Merksem het restaureren en verplaatsen.

De steen kreeg een mooie plek op de muur tussen het Gemeentepark Roosendael en de begraafplaats. De inhuldiging van de gerestaureerde en verplaatste gedenksteen werden begeleid door doedelzakspelers, kadetten van landsverdediging en indrukwekkende oorlogspoëzie van dichter Andy Fierens. Nadien plantten districtsvoorzitter Luc Bungeneers en schepen Gilbert Verstraelen nog een Vredesboom voor het districtshuis op de Bredabaan.