Vragenrondje met Nick Cave in 10 minuten uitverkocht De Australische rocker komt op woensdag 29 mei naar De Roma voor een ‘An Evening of Talk and Music’ BJS

21 februari 2019

10u33 0 Antwerpen 10 minuten. Langer had Nick Cave vanmorgen niet nodig om de 1.340 tickets voor zijn ‘gespreksavond’ in De Roma in Borgerhout volledig uit te verkopen. De Australische rocker komt op woensdag 29 mei langs voor een ‘An Evening of Talk and Music’.

“De relatie tussen Nick Cave en zijn publiek is altijd al open en intens geweest, maar recent nam die verwantschap een diepere vorm aan tijdens zijn laatste concerten met Nick Cave & The Bad Seeds”, zo luidt de aankondiging.

Cave, die vorig jaar nog op Rock Werchter stond, komt dus niet alleen zingen. Tijdens ‘An Evening of Talk and Music’ zal de zanger ook vragen van het publiek beantwoorden. Cave omschrijft de avonden als “een oefening in verbinding”. Er zijn geen onderwerpen taboe. Het publiek wordt zelfs aangemoedigd om uitdagende vragen te stellen.

Daarnaast zal de zanger die bekend werd met nummers als “Into My Arms” en “Where the Wild Roses Grow”, zijn grootste hits op piano spelen.

De organisatie benadrukt wel dat het evenement volledig in het Engels is. “Het publiek wordt geacht voldoende Engelstalig te zijn om actief te kunnen deelnemen aan het vraaggesprek, er zal geen vertaling naar het Nederlands voorzien worden.”