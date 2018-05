Vrachtwagens mogen (soms) weer inhalen op Ring 03 mei 2018

Er komen vanaf 8 mei maatregelen om de veiligheid op de R2, in de omgeving van de Liefkenshoektunnel, te verhogen. Op dat stuk ringweg door de Antwerpse haven zal onder meer het inhaalverbod voor vrachtwagens tijdelijk worden opgeheven.





Het inhaalverbod voor vrachtverkeer in de omgeving van de Liefkenshoektunnel, schiet zijn doel voorbij: vrachtwagens, die zich aan het verbod houden, vertragen, vormen een colonne en zorgen zo voor onveilige situaties op de weg. De opheffing van het verbod zal enkel in de piekmomenten gebeuren en wordt gecommuniceerd via de dynamische borden boven de snelweg. De maatregel wordt gekoppeld aan een snelheidsverlaging naar 70 km/u, zodat het snelheidsverschil tussen personen- en vrachtverkeer verdwijnt en bestuurders meer tijd hebben om te reageren op files.





Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn de maatregelen nodig om het aantal ongevallen ter hoogte van de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel te doen afnemen. De maatregelen bijven tot het najaar van kracht. Daarna volgt een evaluatie. (BJS)