Vrachtwagens geweerd uit centrum 02u29 0

De stad Antwerpen keurde het principe goed om zwaar vrachtverkeer te weren uit de binnenstad tijdens bepaalde uren. Er wordt rekening gehouden met de begin- en einduren van de scholen. Het gaat om vrachtwagens van meer dan 3,50 ton.





Concreet worden vrachtwagens op weekdagen tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 15 uur en 17 uur geweerd. Op woensdag is er een bijkomende periode voorzien tussen 11.30 uur en 13 uur. Deze venstertijden blijven ook tijdens de schoolvakanties van kracht. De zone Borgerhout intra muros zuid zal dienen als proefzone om de aanpak en effecten van deze toegangsbeperking te evalueren. De grenzen van deze zone zijn: de Turnhoutsebaan, de Stenenbrug, de Noordersingel, de Plantin en Moretuslei, de spoorweg Berchem-Antwerpen-Centraal en het Koningin Astridplein. Na de uitrol van de toegangsbeperking in het eerste gebied zal een evaluatie van de impact gebeuren om te bekijken wat de effecten zijn van deze maatregel. De maatregel zal in de loop van begin volgend jaar van kracht zijn.





Meer over Moretuslei

Plantin

Turnhoutsebaan

Noordersingel

Stenenbrug

Antwerpen

Berchem

Antwerpen-Centraal