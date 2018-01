Vrachtwagenchauffeur levensloos aangetroffen 02u42 0

Er is zondagavond rond 18.30 uur een overleden persoon aangetroffen in de Henri Fordlaan in de haven. Het gaat om een afgesloten terrein waar verschillende vrachtwagens en chauffeurs kunnen parkeren om de nacht door te brengen. Het lichaam werd levenloos teruggevonden in de cabine van een vrachtwagen. De wetsdokter kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar er kon gisteren nog niet gezegd worden of er kwaad opzet in het spel was. (NBA)