Vrachtwagen in brand na ongeval in Antwerpen Sander Bral

27 juni 2018

10u03

Bron: Eigen berichtgeving 0

Om een nog onbekende reden verloor een trucker woensdagochtend de controle over zijn stuur op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Vosseschijnstraat in Antwerpen-Noord. Het gevaarte kantelde, ging tegen de grond en de bestuurscabine vatte vuur. Brandweer kwam massaal ter plaatse om te blussen maar kon niet voorkomen dat de cabine volledig uitbrandde. Er vielen geen gewonden. De brandweer moest de lading van de oplegger eerst uitzuigen vooraleer de truck getakeld kon worden. Enorme verkeershinder in het noorden van de stad was het gevolg van de lange takelwerken.