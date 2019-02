Vrachtvervoerder verliest licentie voor Belgisch spoornet: 40-tal jobs in haven bedreigd BJS

21 februari 2019

12u16 0 Antwerpen Vrachtvervoerder Captrain Belgium mag zich vanaf vandaag niet meer op op het Belgische spoornet begeven. De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) heeft de licentie ingetrokken. Voor Captrain Belgium werken ongeveer 40 mensen in de Antwerpse haven.

Volgens een woordvoerder van Captrain Belgium werd de firma in oktober vorig jaar op de hoogte gebracht van problemen met een aantal veiligheidsprocessen. Geen technologische problemen, zo bleek, maar wel om tekortkomingen in het veiligheidsmanagement. Ondanks gesprekken raakten de problemen niet voldoende opgelost, waarna DVIS liet weten dat de licentie wordt ingetrokken.

De spoorvrachtvervoerder is volgens de woordvoerder actief in en rond de Antwerpse haven. Hij schat dat er een tiental treinen per dag worden behandeld. Dat gebeurt met ongeveer veertig werknemers, onder wie vijftien bestuurders.

Internationale ritten kunnen worden overgenomen door zusterbedrijf SNCF Fret, dat ook een licentie heeft in België. Voor andere ritten is het bedrijf op zoek naar “partners”, andere maatschappijen die de vracht kunnen vervoeren.

De toekomst van de werknemers van Captrain Belgium is onzeker. De vijftien bestuurders zullen kunnen worden ingezet om de SNCF Fret-locomotieven te besturen. Voor de overigen is het afwachten.