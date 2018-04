Vraag het eens aan een Antwerpenaar 19 april 2018

02u49 0

De stad Antwerpen schakelt zijn eigen bewoners in om toeristen persoonlijke reistips te geven via 'Ask Antwerp', een chatbot die bezoekers en bewoners met elkaar in contactbrengt. De app werkt via Facebook Messenger. Bezoekers kunnen allerlei vragen stellen aan locals die dan hun favoriete adresjes of tips kunnen delen. Schepen Koen Kennis wil er zo voor zorgen dat de Antwerpse toeristische dienst ook in zakformaat mee kan met de toeristen. Ongeveer 100 Antwerpenaars toonde zich al bereid en stapten mee in het project van de stad. Zodra er een vraag door een toerist wordt gelanceerd, selecteert de chatbot vijf willekeurige locals uit een netwerk van trotse Antwerpenaars waarmee de stad samenwerkt. Wanneer een local de interactie aangaat, komt hij of zij binnen de 'Ask Antwerp'-omgeving in contact te staan met de bezoeker.





Via de toeristische dienst wordt de app stilaan uitegrold, tegen de zomer zullen er grotere promocampagnes beginnen lopen. (NBA)