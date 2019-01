Vorige week 150 klimaatbetogers, nu al 500 in Antwerpen: “Sorry juf, ben even de wereld aan het redden” David Acke

24 januari 2019

16u52 0 Antwerpen Vorige week ging het nog om een 150-tal scholieren, donderdag groeide dat aantal klimaatbetogers aan tot zowat 500 jongeren. Terwijl de vorige protestactie vooral een Antwerpse aangelegenheid was, kwamen de jongeren nu uit de hele provincie.

Om 14 uur verzamelden de scholieren op het Operaplein om nadien door de Antwerpse straten richting Groenplaats te trekken. Vrienden Lisa (17), Karen (17), Floor (16) en Kenzo (17) kwamen met de bus uit Turnhout afgezakt. Lisa vraagt ons meteen om een foto van hen te nemen met haar smartphone. “We moeten die foto tonen op school als bewijs dat we hier waren. Anders dreigen we een dag geschorst te worden. Mocht de school ons dit verbieden, dan zouden we nog naar Antwerpen gekomen zijn. We vinden het heel belangrijk om onze stem te laten horen”, vertelt het viertal. Op pad kregen de jongeren opvallend veel steunbetuigingen van passanten. Bewoners keken uit hun raam en trakteerden de jongeren prompt op applaus. Nog een aantal sloot zich aan.

Geen milieubeleid



Tijdens de mars klonk hier en daar ook een politieke boodschap. Zo waren er slogans tegen het kapitalisme en pleitte een spreker voor gratis openbaar vervoer. “We hebben vier milieuministers, maar geen milieubeleid”, riep iemand de scholieren toe in de microfoon. Het werd op applaus onthaald door de menigte.

Meer over Lisa

samenleving

Turnhout

Antwerpen

Groenplaats

Kenzo

Karen

Operaplein