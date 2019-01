Voormalige korpschef Eddy Baelemans keert terug naar Antwerpse politie: “Ik ga hier niet de schoonmoeder spelen” Nina Bernaerts

02 januari 2019

18u16 0 Antwerpen Voormalig korpschef en Open-Vld politicus Eddy Baelemans keert terug naar de Antwerpse politie. Baelemans was één van de vele medewerkers die bij de val van de regering in december plots zonder job vielen. De voormalig korpschef wordt terug opgenomen in het korps.

“Ik kom hier niet uitbollen, dat is zeker”, zegt Baelemans (62) stellig. “Ik heb zonet mijn eerste vergadering al achter de rug en ik weet wat me te doen staat. Ik zal dossier die ik heb opgestart in Brussel nu verder blijven opvolgen. Onder andere Focus, het digitale platform waar alle politiedata op verzameld wordt, zal ik hier in Antwerpen verder uitrollen en begeleiden. Ik heb die twee jaar in Brussel ook een breed netwerk kunnen uitwerken en ook dat neem ik mee naar het korps.”

“Me opnieuw bewijzen”

De voormalige politieman noemt zijn terugkomst naar de Oudaan, thuiskomen. “Ik ben hier in 1976 op de 11de verdieping voor het eerste binnen gestapt, nu doe ik dat opnieuw. Pas op, ik had natuurlijk niet verwacht dat mijn tijd bij het kabinet van Jan Jambon zo abrupt tot een einde zou komen maar ik ben wel heel blij dat ik hier terug binnen mag en dat ik niet in een hoekje geparkeerd word. Ik ben vandaag echt terug thuisgekomen, ik herken nog enkele gezichten maar ik zie ook heel veel jong volk die mij niet kennen. En ik zal mij voor die jonge mensen ook opnieuw bewijzen. Ik word in april 63, ik had misschien met pensioen kunnen gaan. Maar dat is niet mijn ambitie. ”

Baelemans verliet in 2012 het Antwerpse korps, na 9 jaar korpschef te zijn geweest. Hij kwam toen op voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zonder succes, de Open Vld speelde bij de verkiezingen geen rol van betekenis in de tweestrijd tussen Janssens (sp.a) en De Wever (N-VA). Baelemans kreeg wel het ondervoorzitterschap bij het OCMW, een bestuursfunctie in het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en de belofte dat hij in 2015 schepen Van de Velde mocht opvolgen. Die schepen-belofte slikte de Open Vld terug in toen N-VA een ministerportefeuille in de Vlaamse regering aan Turtelboom cadeau deed.

Sinds het vertrek van Baelemans is Serge Muyters korpschef. “En daar heb ik absoluut geen problemen mee. Wij komen heel goed overeen, ik zou hem zelfs een vriend durven noemen. Ik sta ook achter zijn beleid en ik zie hoe het korps de afgelopen zes jaar veranderd is. Ik kom hier niet de schoonmoeder spelen en me moeien met het beleid, ik sta helemaal achter de korpschef.”

Verjonging

Vooral de verjonging bij de Antwerpse politie vindt Baelemans opvallend. “Het is echt een plezier om te zien. Ik heb in mijn tijd een aantal fundamenten willen leggen, en Serge is daar verder mee gegaan. Het korps is ook enorm geprofessionaliseerd. Ik ben vandaag gestart met een lege bureau en tegen het eind van de dag was dat helemaal geïnstalleerd, stond de IT op punt, waren alle apparaten verbonden. In mijn tijd waren we net het carbon-papier voorbij. Het korps heeft technologisch enorme stappen gezet.”