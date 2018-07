Voormalige Finse Zeemanskerk onder handen genomen 06 juli 2018

Medewerkers van het havenbedrijf PSA hebben de voormalige Finse Zeemanskerk aan de Italiëlei onder handen genomen. In het gebouw worden niet-begeleide minderjarigen tussen 16 en 18 jaar opgevangen. De vrijwilligers gaven de woonkamer en de gespreksruimte van de kerk een nieuwe look-and-feel. Zo werden de muren geschilderd, kwam er nieuwe verlichting en werden oude meubels vervangen door hippe meubels. De binnenkoer van het gebouw werd grondig gepoetst en kreeg nieuw kleurrijk tuinmeubilair.





Het is niet de eerste keer dat PSA samenwerkt met de stad Antwerpen. Vorig jaar knapten 15 medewerkers van het bedrijf al een crisiswoning op. Ze richtten ook de wachtkamer van de dienst Jongerenwerking opnieuw in en schonken fietsen en laptops aan de lokale opvanginitiatieven. (BJS)





