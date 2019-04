Voorlopig geen acties meer bij De Lijn in Antwerpen na dubbel geval van agressie BLG/BJS

05 april 2019

12u24 0 Antwerpen Bij De Lijn in Antwerpen lijken voorlopig nieuwe acties van de baan te zijn. Tijdens een overleg tussen vakbonden en directie zijn donderdagavond afspraken gemaakt over de aanpak van het personeelstekort bij chauffeurs en veiligheidspersoneel, meer camera’s in bussen en het vermijden van geschrapte ritten.

De voorbije week legden buschauffeurs meermaals het werk neer na twee gevallen van agressie door reizigers. Ze voelden zich onvoldoende gesteund door De Lijn, maar vermoedden ook dat er een verhoogd risico op agressie is door frustraties bij reizigers. De reden daarvan is het regelmatig schrappen van ritten door personeelstekort.

Vier knelpunten

ACV laat vrijdag weten dat er nu afspraken zijn gemaakt met de directie over vier knelpunten. Van de 41 chauffeurs die er dit jaar extra nodig zijn voor de stelplaats Zurenborg, zijn het voorbije eerste kwartaal al 21 contracten getekend. Over de rest zal De Lijn regelmatig een stand van zaken geven. Ook voor 14 vacatures voor lijncontroleurs is de sollicitatieprocedure lopende: met 22 kandidaten wordt gesproken. De Lijn zal verder bekijken wanneer bussen die nog geen camera’s hebben, kunnen worden vervangen. Tot slot onderzoekt De Lijn de mogelijkheden om het aantal geschrapte ritten te beperken. “Misschien is een tijdelijke alternatieve dienstregeling wel aan de orde op sommige plaatsen”, zegt ACV alvast.

ACV-secretaris Jo Van der Herten meent dat er voorlopig allicht geen acties meer volgen. “De lont lijkt uit het kruitvat, al weet je bij een volgend geval van agressie natuurlijk nooit hoe het personeel zal reageren”, zegt hij. “Er ligt een duidelijk plan van aanpak op tafel. We zullen de komende dagen, weken en maanden opvolgen hoe de situatie evalueert.”