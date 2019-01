Voorbijganger houdt dief in bedwang Sander Bral

24 januari 2019

Een passant op de Sint-Jacobsmarkt merkte woensdagochtend op hoe een man een gat had gemaakt in de etalage van een dagwinkel en bezig was met sigaretten te stelen. Toen de dief het op een lopen zette, ging de getuige hem achterna en belde hij de politie. Uiteindelijk kon hij de verdachte na een korte schermutseling staande houden ter hoogte van de Maria Theresialei, waar de politie hem kon arresteren. De 37-jarige man had voor meer dan 750 euro aan sigaretten gestolen. Vermoedelijk had hij een betonblok gebruikt om het gat in de etalage te maken. Hij was gekend bij de politie voor gelijkaardige feiten en kon geen geldige identiteitspapieren voorleggen.