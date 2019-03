Voorbereiding nieuwe brug aan Sportpaleis start maandag Jan Aelberts

16 maart 2019

12u37 0 Antwerpen Maandag starten de voorbereidende werken aan de Theunisbrug - dat is de brug aan het Sportpaleis. Er blijft één rijstrook beschikbaar voor het verkeer, het fietspad aan de kant van het Sportpaleis wordt 2,5 meter breder gemaakt.

Het échte werk aan de brug staat gepland in april, vanaf dan zal het verkeer over de westelijke kant van de brug, de kant van het Sportpaleis, rijden. Ook fietsers en voetgangers moeten in de twee richtingen langs deze kant de brug oversteken, meteen de reden dat het fietspad breder wordt. Tussen het fietspad en de weg zullen blokken geplaatst worden voor de veiligheid.

Meer containerschepen

De Vlaamse Waterweg is bezig met de bruggen over het Albertkanaal te verhogen. Zo kunnen ook schepen met vier lagen containers over de watersnelweg. Dat moet de capaciteit doen stijgen met een vierde.

Tegen 2021 moeten de twee huidige bruggen - de Theunisbrug bestaat uit twee afzonderlijke bruggen - vervangen zijn door drie nieuwe. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken voor auto’s, de middelste is voor de trams. Aan allebei de zijden komen vrije fiets- en voetpaden.