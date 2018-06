Vooral oktober gitzwarte maand 18 juni 2018

6 van de 15 dodelijke ongevallen gebeurden in oktober.





2014 was het recordjaar met maar liefst 20 verkeersdoden





In '15 en '16 waren de cijfers betrekkelijk beter met 7 en 6 slachtoffers





In 2017 waren er maar liefst 142 zwaargewonden bij een ongeval





Het totale aantal ongevallen (2.396) is gedaald.





Er waren ook 30 motorrijders of bromfietsers die zwaargewond raakten, een verdubbeling tegenover 2016





Drie voetgangers stierven bij een ongeluk met openbaar vervoer. (1 tram, 1 bus en 1 trein).





De twee dodelijke ongevallen met bestuurders gebeurden door een aanrijding met een oplegger en een pletwals.





Aantal ongevallen met zwaargewonden tussen zwakke weggebruikers verdubbelde 2017 (16) ten opzichte van 2016 (8).





4 Laagste wagenbezit (78%) van alle centrumsteden.