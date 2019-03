Voor Sanda (18) omkwam tijdens Reuzegom-doop, redde hij vriend nog van vechtersbaas Patrick Lefelon

26 maart 2019

15u59 0 Antwerpen Een ruzie tussen jongeren op het Antwerpse Theaterplein kreeg vanmorgen in de rechtszaal een triest vervolg. Een 18-jarige jongen had een Reuzegom-bestuurslid aangevallen met een kapotgeslagen fles. Sanda Dia uit Edegem, de schacht die in december stierf bij de doop van Reuzegom, schoot zijn kameraad toen te hulp en moest zelf klappen incasseren.

Het incident dateert van 31 augustus 2018. Edegemnaar Sanda Dia en Antwerpenaar J.S. zijn nog met vakantie en zitten ‘s nachts met vrienden en vriendinnen te chillen op het Theaterplein aan de Antwerpse Stadsschouwburg.

De twee makkers zullen een maand later gaan studeren aan de KU Leuven en zullen er deel uitmaken van de studentenvereniging Reuzegom. Daar sterft Sanda Dia tijdens de beruchte Reuzegom-doop. Eén van de studenten die bij de doop aanwezig was en door het gerecht vervolgd wordt, is zijn vriend J.S.

Maar die avond in augustus 2018 op het Theaterplein is er nog niets aan de hand. Tot het groepje vrienden wordt lastiggevallen door de 18-jarige Nabil Z. Hij roept wat beledigingen naar de meisjes van de groep. Er wordt teruggeroepen. Ineens slaat Nabil Z. een fles stuk en komt met de kapotte fles op J.S. afgestormd. De man probeert hem te slaan maar J.S. kan de klappen ontwijken.

Dan trekt Nabil Z. zijn riem uit zijn broek en waagt een tweede aanval op J.S. Opnieuw haalt hij eerst met zijn vuist uit. Deze keer treft hij wel raak. Sanda Dia komt zijn vriend J.S. te hulp en kan Nabil Z. overmeesteren. Die laat dat niet gebeuren en haalt uit met zijn riem. Twee keer raakt hij Sanda Dia in de nek. Dan loopt hij weg.

De politie kan kort erna Nabil Z. arresteren. Slachtoffers Sanda Dia en J.S. leggen een verklaring af maar hebben geen medische verzorging nodig. Verdachte Nabil Z. mag na zijn ondervraging naar huis.

Drie maanden later schopt hij weer keet wanneer de politie hem stomdronken op straat arresteert. Hij schopt een agent in zijn gezicht wanneer die hem uit de combi wil halen.

Vanmorgen eiste de procureur 15 maanden celstraf voor de jongeman. “Hij heeft weliswaar een blanco strafblad maar hij was als minderjarige wel goed gekend bij het jeugdparket. De jongeman heeft een agressieprobleem. Als hij daaraan wil werken, mag die straf gedeeltelijk met uitstel zijn”, aldus de procureur.

Nabil Z. verontschuldigde zich. Ook hij wist dat Sanda Dia ondertussen overleden was. “Ik vind het heel erg wat met die jongen is gebeurd. Voor dat incident op het Theaterplein heb ik mij al geëxcuseeerd toen ik hem kort erna tegenkwam. Ik had die avond te veel gedronken.”

De rechter spreekt zich uit op 23 april.