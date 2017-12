Voor 3,15 miljoen woon je in stadspaleis 02u33 0 Foto Klaas De Scheirder Het huis Dhanis op de hoek van de Maria-Henriëttalei en de Frankrijklei staat te koop. Antwerpen Zin in een indrukwekkend én voortreffelijk bewaard stadspaleis? Het huis Dhanis op de hoek van de Maria-Henriëttalei en de Frankrijklei is je eigendom als je er 3,15 miljoen euro voor neertelt.

Het 'palazzo' dateert van 1873 en past in een rij van monumentale gebouwen die na de afbraak van de Spaanse vesten zijn verrezen: de Nationale Bank, het oude Justitiepaleis en de Opera. Bankierszoon Guillaume Dhanis wou niet achterblijven en kocht een perceel op de hoek van de toenmalige Kunstlei (na de Eerste Wereldoorlog werd dat Frankrijklei) en de Maria-Henriëttalei, genoemd naar de echtgenote van koning Leopold II. Dhanis deed een beroep op architect Lievin Van Opstal. De recentste bewoner is het bedrijf Tuerlinckx Fiscale Advocaten, dat volop aan het verhuizen is naar de Van Putlei.





Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het monument intussen beschermd en noemt het het best bewaarde voorbeeld van alle stadspaleizen langs 'de boulevard'.





Volgens makelaar Mertens Vastgoed is het pand in orde, maar verdient het enige opfrissing. (PHT)