Volt en Piratenpartij samen naar de kiezer 20 augustus 2018

De nieuwe progressieve partij Volt trekt op 14 oktober samen met de Piratenpartij naar de Antwerpse kiezer. Dat doen ze onder de naam 'Paars', genoemd naar de gemeenschappelijke kleur van de partijen.





Volt is nieuw in het politieke bestel en heeft als doel de eerste echte pan-Europese burgerbeweging te zijn. Volt wil een alternatief bieden aan de traditionele en de nationalistische partijen en staat voor transparant bestuur en een participatieve democratie. Door zich samen met de Piratenpartij aan de Antwerpse kiezer te presenteren, wil Volt de versnippering in de Antwerpse politiek tegengaan. (BJS)