Volle bak in Cargo voor benefiet overleden dj Rupert Suply: “We werken verder aan zijn droom” philippe truyts

17 februari 2019

16u07 0 Antwerpen Het benefietfeest ter ere van de in 2016 overleden Antwerpse dj Rupert Suply in Cargo, de voormalige Red & Blue, heeft volgens de organisatie minstens 10.000 euro opgebracht. Achthonderd bezoekers kregen een plejade van Antwerpse top-dj’s voorgeschoteld.

Rupert Suply was een beloftevol voetballer bij FC Nieuwkerken Sint-Niklaas toen hij in 2007 werd getroffen door botkanker. De sport was verleden tijd, maar Suply stortte zich op de muziek en maakte naam en faam als dj. Zo draaide hij onder meer op Tomorrowland. Na 650 chemobehandelingen koos hij op zijn dertigste moegestreden voor euthanasie. Hij liet zijn vrouw Bonny en een baby, Lewis, achter. Suply had zich met vzw Hope Benefiet ook jaren ingezet voor het goede doel. De vzw verzamelde fondsen voor kankeronderzoek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Wesley Van der Beken, Suply’s beste vriend, is na de LUVLIFE-party in Cargo geëmotioneerd en trots. “Het was een fantastische benefiet, het eerste nightlife event van de vzw. We werken verder aan Ruperts droom en bekijken wat we met de opbrengst kunnen doen. Er staan verschillende projecten op stapel. Eén daarvan is een animatiefilm die kinderen uitlegt wat langdurig ziek zijn betekent.”