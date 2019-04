Volgende halte: De Colruyt. Winkelbus komt naar Luchtbal Jan Aelberts

08 april 2019

20u08 10 Antwerpen Komt de supermarkt niet naar Luchtbal, dan brengt de winkelbus je naar de supermarkt. Bewoners die minder mobiel zijn kunnen zo toch zelf boodschappen doen. Het proefproject start op 29 april.

“Sommige mensen missen de ervaring om zelf naar de winkel te kunnen gaan”, zegt Dirk Vermeiren, woordvoerder van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Na een rondvraag in de wijk, gaven de bewoners aan dat er een gebrek aan winkels in de eigen buurt was. Op deze manier willen we iedereen die minder mobiel is de kans geven zelf inkopen te doen.”

De Stad Antwerpen werkt samen met Samana, een organisatie voor mensen met een chronische ziekte. “Als er genoeg animo is voor de Winkelbus, kunnen we het project eventueel uitbreiden naar andere wijken”, zegt Vermeiren. “Schrijft niemand zich in, dan zal de bus natuurlijk niet rijden.”

De bus vertrekt vanaf 29 april vijf maandagen na elkaar om 10.30 uur aan de bushalte van de Montralstraat en gaat dan richting winkel via haltes in de Liverpoolstraat, de Columbiastraat en de Canadalaan.