Voetgangster kritiek na aanrijding door trike 17 juli 2018

Op de Sint-Bernardsesteenweg is zondagavond een 18-jarige voetganger levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze werd aangereden door een trike. Volgens een getuige stak het slachtoffer over en werd ze geraakt door de 31-jarige bestuurder die aan hoge snelheid over de weg reed. De bestuurder verklaarde dat er sprake was van technische problemen aan zijn voertuig. De politie kon echter geen mankementen vaststellen. De bestuurder werd in opdracht van de magistraat gearresteerd en verhoord. (BSB)