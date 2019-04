Voetgangster (69) naar ziekenhuis na crash met fietser (31) Sander Bral

10 april 2019

12u58 0

Op het kruispunt van de Jan De Voslei en de Camille Huysmanslaan op het Kiel vond dinsdagavond een botsing plaats tussen een fietser en een voetgangster. De 31-jarige fietser reed op de Jan De Voslei in de richting van de Kolonel Silvertopstraat. Ter hoogte van de Camille Huysmanslaan stond een vrouw van 69 jaar voor het rode licht te wachten om de Jan De Voslei over te steken. Ter hoogte van het fietspad kwam het om een onduidelijke reden tot een botsing. Beiden kwamen ten val. De fietser liep lichte verwondingen op, de vrouw was er erger aan toe en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.