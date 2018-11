Voetganger gewond na aanrijding NBA

25 november 2018

16u07 0

Aan de bushalte in de Kolonel Silvertopstraat is zaterdag rond 18 uur een voetgangster aangereden door een auto. De vrouw (39) was de straat overgestoken toen er net een wagen kwam aangereden die links wilde indraaien om de Desguinlei op te rijden. De voetgangster werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Geen van de betrokkenen reed onder invloed.