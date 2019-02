Voetganger (69) zwaargewond na aanrijding Sander Bral

05 februari 2019

15u56 0

Op de Britselei is maandagnamiddag een 69-jarige voetganger zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De man stak de straat over ter hoogte van de verkeerslichten toen een wagen hem aanreed. Volgens verschillende getuigen reed de 26-jarige bestuurder te snel, waardoor hij niet tijdig kon stoppen voor het rode licht. Hij beweerde zelf aan de politie dat hij door het oranje reed. Zijn wagen was zwaar beschadigd. De voetganger werd overgebracht naar het ziekenhuis.