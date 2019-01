Voetganger (28) tussen wagen en muur gedrukt Sander Bral

18 januari 2019

In de Alfred Coolsstraat op het Kiel is donderdagochtend een voetganger zwaar gewond geraakt toen hij door een wagen tegen een muur gedrukt werd. De wagen was volgens een getuige aan het keren in de straat toen deze plots achteruit het voetpad op reed. De voetganger, een vrouw van 28 jaar, werd door de impact tegen de muur gedrukt en werd met zware verwonding overgebracht naar het Sint-Augustinusziekenhuis. De bestuurder van de wagen, een vrouw van 45 jaar, verklaarde zich van pedaal te hebben vergist.