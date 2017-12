Voetbalsterren spelen voor G-Sport 02u39 0 Foto Klaas De Scheirder Een beeld uit de match tussen team Bachar en team Messoudi.

De Warmste Week zit er inmiddels op, maar zaterdag deden ook een stel goede tot uitstekende voetballers hun duit in het zakje. Met de Vlaamse G-Sport als goed doel. Plek van de actie: de parkloods in Spoor Noord. De twee kapiteins van dienst, zaalvoetbalicoon Karim Bachar en Beerschot Wilrijk-sterkhouder Mo Messoudi, beschikten onder meer over klinkende namen als Tosin Dosunmu, Bjorn Ruytinx, Davy De Beule en Bram Verbist. Ilyas Touba, wereldkampioen panna, en kickbokser Jamal Ben Saddik - de 'Beer van Borgerhout' - bleken een waardevolle versterking voor Bachars team. Dat won na een spannende match voor een driehonderd toeschouwers met 7-6.





Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) was voor de gelegenheid een van de twee scheidsrechters. Hij deed het foutloos. "Ik had nooit eerder een match geleid. Het moeilijkste? Niet mee beginnen te voetballen." (PHT)